Um acidente entre dois carros matou uma pessoa e deixou outras três feridas na GO-184, a 30 km de Jataí. De acordo com relatos das vítimas que foram encaminhadas ao hospital, um motorista embriagado teria causado a batida ao tentar fazer uma ultrapassagem. O condutor que tentou a manobra, identificado como Mateus Coelho Amorim, não tinha habilitação e foi preso em flagrante após o teste do bafômetro constatar embriaguez.

De acordo com os relatos das vítimas sobreviventes do acidente que ocorreu na sexta-feira (10), ao invadir a pista oposta para uma ultrapassagem, Mateus forçou o carro que vinha em sentido oposto a avançar sobre o acostamento para evitar uma colisão frontal. Relatos do Corpo de Bombeiros mostram que o motorista embriagado acertou a traseira do carro que tentava escapar, o que fez o veículo capotar com quatro passageiros dentro. Sandro Anselmo Almeida de Oliveira, condutor do veículo que tentou evadir pelo acostamento, foi arremessado para fora do carro e morreu na hora. Os outros três passageiros foram encaminhados conscientes para o Hospital das Clínicas de Jataí para receberem socorro.

Em seus relatos iniciais à Polícia Militar (PM), Mateus Amorim disse não entender como aconteceu o acidente. Em entrevista com o delegado Thiago Saad, responsável pelo caso, o condutor embriagado foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposa, após prestar depoimento na delegacia de Jataí. Mateus não apresentou advogado e foi encaminhado para a unidade prisional de Jataí onde aguarda julgamento.

O POPULAR entrou em contato com o Hospital das Clínicas de Jataí para conferir o estado de saúde das três vítimas que foram encaminhadas até lá, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta matéria.

Leia também:

- Acidente com ônibus que levava candidatos para o concurso do TRT em Goiás deixa dois mortos

- Ônibus invade comércio após falha nos freios, diz PM