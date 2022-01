Cidades Motorista morre em colisão entre picape e caminhão na BR-060 Segundo a PRF, o condutor da picape, por motivos desconhecidos, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o caminhão

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (3) em uma colisão entre uma Fiat Toro e um caminhão. O acidente aconteceu no KM 227 da BR-060, próximo a Cezarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 9h em um trecho onde a pista no sentido Goiânia a Rio verde está interditada para recuperação do pavimento e um desvio foi pr...