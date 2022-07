Cidades Motorista passa mal ao volante e invade farmácia em Aparecida de Goiânia; vídeo Um dia antes, ele também havia se sentido mal e invadido a calçada de uma oficina mecânica

Um motorista não identificado entrou com o carro dentro de uma farmácia de manipulação, em Aparecida de Goiânia, na noite desta quarta-feira (20). Segundo o 1º tenente Diego Moura, que atendeu o chamado, o homem alegou que teve um apagão ao volante no momento do acidente. Como o estabelecimento estava fechado, ninguém se feriu. "Ele não estava com sintoma...