Motorista perde controle da direção e carro vai parar em canteiro alagado na BR-153 Ninguém se feriu durante o acidente

Uma motorista perdeu o controle do carro, que derrapou na pista molhada e caiu no canteiro central que estava alagado, na BR-153, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). Em entrevista à TV Anhanguera, a motorista explicou que perdeu o controle do carro durante a forte chuva logo após o ônibus que estava à sua ...