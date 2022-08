Cidades Motorista perde controle do carro e invade mercado, em Indiara; veja vídeo O condutor do veículo e dois passageiros foram gravados fugindo a pé do local

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu um mercado nesta quarta-feira (17), em Indiara, na região sul de Goiás. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o veículo faz a curva na Alameda Jorge Vicente Alves e desgovernado entra no comércio. As imagens mostram prateleiras caindo e o balcão de frios e carnes sendo ...