Cidades Motorista perde freio da caminhonete e invade casa, em Anápolis Acidente ocorreu no setor Frei Eustaquio e destruiu a residência. Familiares estavam no fundo e ficaram feridos

O motorista de uma caminhonete invadiu e destruiu parte de uma casa, no setor Frei Eustaquio, em Anápolis, na tarde deste sábado (14). Ao Corpo de Bombeiros o homem informou que sofreu uma pane no sistema de freios e, por isso, não conseguiu conter o veículo. Dois moradores tiveram ferimentos leves e, de acordo com os bombeiros, foram levados para uma Unidade de Pro...