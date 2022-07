Cidades Motorista persegue e mata cachorro a tiros em Anápolis; vídeo Ursinho, como era chamado, chegou a ser socorrido por moradores de um condomínio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Um cachorro foi perseguido e baleado por um motorista na noite de segunda-feira (25), por volta das 18h50, em Anápolis. Câmeras de segurança registraram o motorista parando o veículo e atirando no cãozinho, que saiu correndo após ser atingido. Alguns momentos antes, as imagens mostram o carro seguindo o animal por uma avenida no Bairro Santo Antônio, em fre...