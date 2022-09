Os motoristas goianos podem agora solicitar a transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio do portal Expresso, no endereço eletrônico expresso.go.gov.br. O serviço é direcionado aos proprietários que desejam indicar o real condutor do veículo no momento da infração.

Para realizar a solicitação, o usuário deve buscar pelo serviço “apresentar declaração de indicação do real condutor” e informar os dados do auto de infração. É necessário apresentar fotos do documento do proprietário do veículo, do condutor do automóvel no momento da infração e do formulário assinado por ambos.

O programa é resultado de uma parceria entre as Secretarias da Administração (Sead), de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e da Governadoria (SGG).

É importante ressaltar que a mudança não poderá ser feita caso o condutor tenha sido identificado por Agentes de Trânsito no auto da infração.

Segundo o governo do Estado, esse é mais um dos mais de cem serviços disponibilizados pela plataforma, o 17º do Detran.

