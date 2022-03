Cidades Motorista prefere trafegar pela Praça Cívica, em Goiânia, e trecho tem lentidão Oito meses após criação de novo anel para circular o ponto central da capital, tráfego ainda é intenso no local próximo à obra do BRT Norte-Sul, que deve durar até julho

Mesmo após oito meses desde que a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) modificou a orientação do tráfego nos arredores da Praça Cívica para minimizar os congestionamentos nos anéis do local, os problemas ainda são enfrentados pelos motoristas. O anel interno, mais próximo da praça, segue em obras para a construção do BRT Norte-Sul, o que deve ocorrer até julho deste...