Cidades Motorista quase atropela clientes de bar que estavam em calçada, em Goiatuba; vídeo Mulher estava fazendo manobra com o carro de marcha à ré e depois acelerou; as pessoas que estavam nas cadeiras se machucaram ao desviar do veículo

Uma motorista invadiu uma calçada ao fazer uma manobra com o carro em marcha à ré e quase atropelou clientes que estavam nas mesas de um bar. O caso aconteceu em Goiatuba, no sul de Goiás, neste domingo, (24). A mulher fugiu do local. Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostra o momento em que ela engata a marcha ré e, logo e...