Cidades Motorista que atropelou menina em Goiânia deve se apresentar à polícia Rapaz de 21 anos que atropelou a estudante Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, irá comparecer, segundo seu advogado, na Polícia Civil para dar sua versão. “Entrou em pânico”

O motorista que atropelou a estudante Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, em uma rua na Vila Mutirão, em Goiânia, no final de semana irá se apresentar nesta terça-feira (16) à Polícia Civil, segundo seu advogado, Edson Vieira da Silva Júnior. O advogado não quis dizer o nome do suspeito, mas afirmou que ele tem 21 anos e que não parou no local para prestar socorro após o ...