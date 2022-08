Um carro se envolveu em acidente com um caminhão no quilômetro 114 da GO-330, na saída Ipameri para Urutaí, na manhã deste sábado (20). O motorista que estava no carro morreu no local. Após o primeiro atendimento, os bombeiros constataram que o carro foi roubado em Goiânia, por volta das 3h da manhã, horas antes do acidente.

O Tenente Rodrigues, responsável pela ocorrência, explicou que por volta das 6h da manhã o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de uma batida entre um caminhão e um carro de passeio. O carro foi arremessado com o impacto, mesmo com o cinto de segurança e não ficando preso às ferragens, o condutor não resistiu.

Até esse momento a ocorrência seguiu o curso normal e somente no momento de registrar os dados do motorista vitimado é que os militares notaram a divergência nas características físicas da foto no registro do proprietário do carro com a do motorista acidentado. Verificando a placa do automóvel, foi possível descobrir que se tratava de um carro roubado em Goiânia.

“Quando a gente chegou no quartel e pegou as documentações do condutor do veículo que estava em óbito e placa do veículo para lançar no sistema. Verificamos que o veículo era um produto de furto. Havia sido registrado (o furto) por volta de 3 e meia da manhã em Goiânia. A placa do veículo é de Senador Canedo”, explicou o Tenente.

Ainda segundo informações do Tenente, a Polícia Rodoviária Estadual fez a checagem e confirmou que o carro tinha sido roubado. O corpo do motorista morto no acidente não foi identificado porque ele não estava com nenhum documento pessoal. O Instituto Médico Legal (IML) de Catalão foi acionado e ficou responsável pelo corpo e pela identificação, que será feita a partir de exames.

“A documentação que a gente pegou no primeiro momento, quando fomos lançar a no sistema verificamos que a fisionomia não batia com a da vítima. Por isso que a gente viu que aquela não era a documentação do condutor do veículo”, finalizou o Tenente Rodrigues.

