Cidades Motorista que invadiu Empório Saccaria perdeu controle do carro, conclui polícia Dona de casa de 68 anos foi indiciada nesta quinta-feira (11) por lesão corporal culposa agravada pelo elevado número de vítimas. Acidente na Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia, deixou 11 pessoas feridas, sendo duas em estado grave, mas sem risco de morte.

A Polícia Civil concluiu que a motorista de 68 anos que invadiu com o carro o restaurante Emporio Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, na manhã do dia 26 de julho foi imprudente e agiu com imperícia e foi a responsável pelo acidente que deixou 11 feridos, dois em estado grave. A dona de casa Elizabete Nunes Magalhães foi indiciada por lesão corporal culposa (sem intenção), c...