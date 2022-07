Cidades Motorista que invadiu restaurante na Jamel Cecílio presta depoimento à Polícia Civil Segundo a delegada, defesa alegou que idosa, de 68 anos, não teve mal súbito e tem experiência dirigindo

A idosa de 68 anos que invadiu com carro o restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, prestou depoimento à Polícia Civil (PC) na manhã desta terça-feira (26). O acidente ocorreu há uma semana e, até o momento, a Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) já ouviu oito testemunhas do caso. Segundo a delegada responsável pelo caso, Érica Botrel, Elisab...