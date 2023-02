Um aviso bem humorado colado no vidro de um carro por uma motorista recém-habilitada, chamou a atenção de quem viu o veículo pelas ruas de Goiânia. No bilhete, a motorista escreveu: "Recém habilitada, loira de farmácia. Perigo! Afaste” Mantenha a distância, fico nervosa e o carro apaga. Grata pela compreensão”.

O registro do carro com o bilhete foi feito pelo estudante Jimmy Nunes, que se deparou a cena no último dia 24 de janeiro, quando voltava do trabalho, de bicicleta. “Me chamou a atenção no aviso o fato de ela ter levado a situação, que considera preocupante, para o lado engraçado”, contou ao POPULAR.

O estudante disse que nunca tinha visto uma situação como essa. “O que eu mais ouço sobre Goiânia é que os motoristas são imprudentes. Eu mesmo, enquanto ciclista, já escapei de diversos acidentes, por exemplo, quando motoristas queriam ir para a faixa de ciclista e fazendo diversas coisas que não devem ser feitas”, afirmou Nunes.

Por não ter sido identificada, o POPULAR não conseguiu contato com a motorista que colou o bilhete no carro.

