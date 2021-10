Cidades Motorista se assusta com cobra de 2 metros no para-brisa do carro, na BR-060, em Anápolis Mulher ficou com medo e pediu ajuda para policiais

Uma mulher levou um susto ao se deparar com uma cobra de aproximadamente 2 metros que apareceu no para-brisa do carro enquanto ela dirigia, neste sábado (30), pela BR-060. Fotos e vídeos mostram que o animal se enrolou no para-choque. A motorista procurou ajuda na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Anápolis, e os policiais retiraram o anim...