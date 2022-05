Cidades Motoristas envolvidos em racha que matou adolescente vão se apresentar até terça, diz polícia Advogado dos motoristas, que fugiram após o acidente, procurou a Polícia Civil para negociar apresentação dos dois. Acidente ocorreu na madrugada do último sábado (7)

Os condutores de uma caminhonete Hilux e de uma BMW, envolvidos em uma acidente que culminou na morte de uma adolescente de 15 anos na madrugada do último sábado (7), no Jardim América, em Goiânia, devem se apresentar à polícia nesta terça-feira (10). De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito, há informações de que os motoristas apostavam “racha” na avenida T-9 q...