Cidades Motoristas insistem em desrespeitar ciclofaixa no Jardim América, em Goiânia Após sete meses desde o início da fiscalização na pista para bicicletas na Rua C-149, carros continuam a estacionar no local

A ciclofaixa permanente da Rua C-149, no Setor Jardim América, continua recebendo automóveis e motocicletas estacionadas ao longo do trecho, que vai desde a Avenida T-63 até a Avenida dos Alpes, passando pelas ruas C-120 e C-121. Isso ocorre sete meses após a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) começar a fiscalização punitiva no local, que antes passou por 30 dias de ...