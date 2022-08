Motoristas se depararam com dois filhotes de onça no meio da rodovia GO-142 na noite desta terça-feira (2), em Montividiu do Norte, estado de Goiás. No vídeo, é possível ver os dois animais correndo em frente a um veículo em trânsito, próximo a uma área de zona rural.

O registro foi feito por volta das 23h da terça-feira (2) pelo Danilo Ferreira, que se surpreendeu com os filhotes que atravessaram na frente do ambulância enquanto dirigia. De acordo com o motorista, três filhotes saíram de dentro do mato, um entrou no cerrado e os outros dois correram para frente da ambulância.

Danilo explicou que foi necessário avisar um motorista que vinha em sentido contrário para evitar acidentes. Ele optou por não chamar o resgate, porque acabou que os animais voltaram para dentro do mato, seu habitat natural.

