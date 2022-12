Cidades Mototaxistas já sofrem com concorrência dos aplicativos em Goiânia Chegada do serviço de transporte de passageiros em motos há um ano tem gerado problemas nos pontos de maior fluxo da capital

A situação vivida por taxistas em Goiânia entre 2016 e 2018 com a chegada do serviço de transporte de pessoas por motoristas a partir de um aplicativo de celular voltou à tona, mas agora com os motociclistas. Há um ano, a atuação dos motociclistas por aplicativos começou a ocorrer na região metropolitana de Goiânia e agora os efeitos na concorrência com o mercado dos m...