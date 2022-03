Cidades MP afirma que desistência de advogado de Maurício Sampaio foi manobra Julgamento seria realizado nesta segunda-feira (14), quase 10 anos após o homicídio de Valério Luiz, mas foi adiado pela segunda vez

O promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) Sebastião Marcos Martins analisou como possível manobra o fato de o advogado de Maurício Sampaio - acusado de ser o mandante do homicídio do jornalista esportivo Valério Luiz - ter desistido do caso. O crime aconteceu em 2012 e foi adiado pela segunda vez na manhã desta segunda-feira (14). A nova data prevista para o julgamento dos cinco acusados do crime é 2 de maio. "A g...