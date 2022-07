Cidades MP apura denúncia de restrição de vagas para mulheres em concurso dos Bombeiros em Goiás Promotores analisam se distribuição de vagas prejudica candidatas mulheres

Uma notícia de fato foi registrada no portal MP Cidadão, no dia 21 de julho, para denunciar a inconstitucionalidade de um edital publicado para concurso no Corpo de Bombeiros no Estado de Goiás. Das 612 vagas disponibilizadas, 550 são exclusivas para homens, enquanto apenas 62 são para mulheres. A discrepância virou alvo de repúdio entre entidades representativas, como a...