Cidades MP apura se município de Vila Propício está fazendo uso indevido de maquinário do Incra Segundo a promotora de Justiça Márcia Cristina Peres, o trator, a grade aradora e a carreta, são destinados exclusivamente ao atendimento às comunidades rurais do município

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou um procedimento preparatório para inquérito civil a fim de apurar possíveis irregularidades no uso de maquinário de propriedade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no município de Vila Propício, no centro de Goiás. A promotoria já recomendou à prefeitura que os equipamentos cedidos não sejam u...