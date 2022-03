Cidades MP arquiva processo contra Prefeitura de Goiânia pela destruição de heliponto O heliponto foi destruído no dia 28 de janeiro, algumas horas depois que um helicóptero pousou no local, tentou decolar, e acabou fazendo um pouso de emergência

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) arquivou o processo contra a Prefeitura de Goiânia no caso do heliponto do Paço Municipal, que foi destruído após determinação de Rogério Cruz. O órgão concordou com o argumento da prefeitura de que o heliponto não era regularizado e que foi removido “a fim de garantir a integridade física das pessoas”. Conforme o MP-GO, “não se constatou irregularidades no ato administrativo praticado pelo ...