MP de Goiás recomenda anulação da compra de fuzis sem licitação pela GCM de Goiânia Segundo a promotoria de Justiça, faltam no processo licitatório a motivação e justificativas para a aquisição do armamento

O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou à Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (AGCMG) a anulação do Aviso de Interesse de Aquisição de 17 fuzis por dispensa de licitação no município. Segundo a promotora de Justiça Carmem Lúcia Santana de Freitas, faltam no processo licitatório a motivação e justificativas para a aquisição do armamento.