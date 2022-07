Cidades MP denuncia gerente de fazenda que filmou humilhação contra caminhoneiro que furtou milho Denunciado tentou dar uma 'lição de moral' com falas discriminatórias contra os goianos

O gerente de uma fazenda, que humilhou um caminhoneiro suspeito de furtar espigas de milho em uma lavoura, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por discriminação de raça. O caso ocorreu no dia 6 de maio, no município de Cabeceiras, no Entorno do Distrito Federal. Na época, o caminhoneiro avistou um milharal entre o km 14 e 16, na GO-...