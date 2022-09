Cidades MP denuncia pai de santo por estupro de criança de 11 anos, em Cidade Ocidental Segundo a denúncia, religioso justificava abusos dizendo se tratar de “sacrifícios espirituais”

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou um pai de santo de 42 anos de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, pelos crimes de estupro contra uma menina de 11 anos e importunação sexual contra uma adolescente de 15. De acordo com o órgão, Antônio Roberto da Silva Nascimento alegava “sacrifício espiritual” para praticar os abusos. O MP-GO informou que os...