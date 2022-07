Cidades MP denuncia três por envolvimento na morte de corretor de imóveis em Rio Verde Órgão define que crime foi praticado por um mandante, um executor e um comparsa

O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou nesta quinta-feira (14) três envolvidos na morte do corretor de imóveis Wellington Freitas, de 67 anos, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. Na denúncia, o promotor de Justiça Paulo Brondi define que o crime teve um mandante, um executor e um comparsa. O corpo do corretor de imóveis foi encontrado carbonizado na madrugada do dia 21 de junho após ele desaparecer por quase um dia. “A caminhonete foi encontrada com o interior queimado e, em...