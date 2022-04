Cidades MP diz que estado não cumpriu medidas para proteger João Leite Ministério Público aponta que discussão sobre uso do lago para lazer começou antes de estudo de viabilidade e programas essenciais do Plano de Manejo. Proposta pode parar na Justiça se não houver diálogo

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) afirma que o estado não cumpriu programas do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do João Leite (APAJoL) que visavam à garantir a proteção do reservatório destinado ao abastecimento público. O órgão vai solicitar à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) um novo cronograma para...