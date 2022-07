Cidades MP faz 2ª fase de ação que apura suspeita de desvios de recursos no terminal rodoviário de Formosa Os mandados foram necessários para instruir a investigação que apura desvios de recursos públicos

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (20) em Formosa durante a segunda etapa da Operação Expresso do Oriente, deflagrada pelo Ministério Público. Os mandados foram necessários, segundo o promotor Douglas Chegury, para instruir a investigação que apura desvios de recursos públicos que eram recolhidos com as taxas de embarque no Terminal R...