O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou, nesta quarta-feira (7), a segunda fase de uma operação para combater um esquema criminoso de fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro no estado. Conforme o órgão, foram identificados indícios de fraudes em pelo menos 34 município praticadas por um grupo que usava “laranjas” para simular concorrência em licitações. Até o momento, 22 mandados de prisão preventiva e 50 de busca e apreensão foram expedidos.

O grupo, narra o MP-GO, criava empresas de fachada que, “mesmo sem estrutura, possuíam um vasto rol de atividades em seus contratos sociais”. Isso permitia que elas fossem contratadas para oferecer serviços e bens que iam desde locação de equipamentos e estruturas para shows e eventos, cantores sertanejos e afins, até fornecimento de mão de obra e materiais hospitalares destinados ao combate da Covid-19.

De acordo com informações do MP-GO, os suspeitos alvos da operação Limpeza Geral receberam, entre 2015 e 2022, mais de R$ 300 milhões em empenhos pagos pelos municípios.

Além das fraudes, a operação do MP-GO constatou indícios de que os membros da organização, inclusive com envolvimento de agentes públicos, forjavam a contratação sem licitação das empresas “para viabilizar desvios de recursos públicos, por serviços ou bens que não eram executados ou entregues.”

Até o momento, foram encontrados indícios de fraude em 34 municípios de Goiás. Os mandados são cumpridos nos seguintes: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Nerópolis, Leopoldo de Bulhões, Campo Limpo de Goiás, Silvânia, Pirenópolis, Luziânia, Iporá, Rubiataba, Araguapaz, Uruaçu, Campos Verdes, Crixás e Palmas (TO).

A operação, que já resultou no sequestro e bloqueio de bens no valor de R$172.103.335,03 em relação a 26 investigados e 21 empresas, conta com 30 promotores de Justiça, 23 delegados de Polícia, 65 agentes policiais e 100 policiais militares, além de servidores do MPGO e integrantes da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros de Goiás.

