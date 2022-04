Cidades MP-GO abre inscrição para concurso com quatro vagas no interior Para disputar os cargos, candidato deve ter ensino fundamental completo

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu inscrição para concursos com objetivo de preencher quatro vagas em promotorias de comarcas localizadas no interior do estado. São duas vagas para oficial de promotoria, sendo uma em São Simão e outra em Piracanjuba. As outras duas vagas são para secretário auxiliar, uma delas em Quirinópolis e a outra em São Luís de Mon...