Cidades MP-GO defende limitador de 10% para aumento do IPTU em Goiânia Em reunião com parlamentares, procurador-geral da Justiça Aylton Vechi diz que manifestação já foi protocolada na Justiça a favor de liminar para reduzir o aumento máximo previsto no Código Tributário Municipal, atualmente de 45%

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) defende um limitador de 10% para a correção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia e não de 45%, como praticado pela Prefeitura de Goiânia no novo Código Tributário Municipal (CTM). A manifestação foi feita pelo procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi, em audiência com parlamentares e...