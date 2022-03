Cidades MP-GO recomenda que Detran-GO assuma as vistorias para não prejudicar demandas Promotora explica que não existe amparo legal para a utilização da modalidade de credenciamento na contratação das Unidades de Gestão Central

Para que as demandas por serviços de vistorias veiculares em Goiás não sejam prejudicadas, a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira recomendou ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) que suspenda a portaria que credencia novas empresas para realização do serviço. Assim, de acordo com a promotora, o próprio Detran-GO deverá assumir o serviço de d...