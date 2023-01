O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou à Secretaria de Cultura do Estado (Secult) que adote providências para a recuperação e preservação da Ponte Epitácio Pessoa, entre os municípios de Pires do Rio e Urutaí, que no ano passado completou cem anos. Em agosto de 2022, reportagem do POPULAR mostrou que, apesar de sua importância histórica por ter dado continuidade à Estrada de Ferro Goyaz (E.F. Goyaz), a ponte está em completo abandono e corre o risco de desabar.

A recomendação é assinada pelo promotor de Justiça Marcelo Borges Amaral, titular da 1ª Promotoria da Comarca de Pires do Rio. Ele destacou que a obra é um bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, nos termos da Lei Estadual 11.483/2007 e, por isso é obrigação do Estado adotar as providências para a sua conservação, de forma isolada ou em parceria com outros entes. A ponte foi tombada por leis municipal e estadual, nos anos de 1985 e 1995, mas até hoje nada foi feito para preservá-la.

O empenho do promotor de Justiça Marcelo Amaral passa também por sua paixão por bens históricos. Para ele é inadmissível que o poder público deixe desaparecer a Ponte Epitácio Pessoa pela sua importância histórica, por isso instaurou procedimento administrativo. No ano passado a Secult informou ao MP que a ponte foi vistoriada em 2009 e 2013. No segundo momento, o Estado indicou a necessidade de identificação dos proprietários dos imóveis próximos à ponte.

Uma equipe técnica do MP avaliou as condições da ponte. No laudo, anexado à recomendação, definiu que há risco estrutural de ruir, até mesmo com seu próprio peso. Marcelo Borges acredita que haverá uma resolução extrajudicial autocompositiva entre MP e o Estado para o resgate do bem histórico, sem nenhuma dificuldade.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informa que a recomendação citada na matéria foi emitida nesta terça-feira (10/1), às 16h28, e ainda está sendo apreciada pela área técnica, que já está acompanhando a situação do imóvel. Ressaltamos que as ações até o presente momento desenvolvidas pela Secult foram de vistoria e de fiscalização, em cumprimento às responsabilidades legais estabelecidas pela legislação competente.

Em relação às ações referentes ao patrimônio ferroviário de Pires do Rio, a Secult desenvolve ações de preservação física e da memória no âmbito do Museu Ferroviário de Pires do Rio, imóvel também tombado pelo Estado de Goiás e de propriedade desta pasta, e que será restaurado. Os processos licitatórios desta obra devem ser iniciados ainda neste ano.

Na história

A linha tronco da Estrada de Ferro Goyaz foi aberta na cidade mineira de Araguari, onde estavam os trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, criada em 1872 em Campinas (SP) para garantir a expansão da cultura do café. O primeiro trecho da E.F. Goyaz, com 234 km de extensão, seguiu até Roncador, hoje município de Urutaí, onde foi inaugurada em 1914 uma estação. O local permaneceu como ponta final de linha até 1922, quando a ponte Epitácio Pessoa foi inaugurada.

Para sua construção, o governo brasileiro importou estruturas metálicas dos Estados Unidos e da Europa, mais especificamente da Bélgica. São essas estruturas que resistem ao tempo, embora tomadas pela oxidação. Ao saber da recomendação do MP, o gestor cultural Paulo Sampaio, servidor da prefeitura de Pires do Rio, um pesquisador do tema, manifestou sua alegria. “Gostei muito da notícia”, disse ao POPULAR.