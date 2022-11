Cidades MP pede à PF que investigue empresário goiano por incitação das Forças Armadas Denúncia afirma que o homem propaga notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro, incita as Forças Armadas e usa a estrutura de sua empresa e a mão-de-obra de seus funcionários para financiar as manifestações

O empresário do ramo alimentício de Goiânia, o churrasqueiro que usa o codinome Vinny 21, proprietário do espaço de festa que carrega seu nome, foi denunciado ao Ministério Público Eleitoral por propagar supostas notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro e as instituições que o compõem. De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o homem i...