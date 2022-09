O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio de uma ação civil pública (ACP), pediu o afastamento da diretora de um colégio estadual de Cachoeira de Goiás por ela ter, supostamente, criado um “cantinho para fumantes” para alunos no interior da unidade. A gestora, segundo o órgão, justificou o ato ilegal dizendo que era uma forma de evitar a evasão escolar.

O MP-GO relata ter tomado conhecimento de que havia o “cantinho para fumantes” no Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco em agosto, mas que a denúncia do Conselho Tutelar que chegou ao órgão dava conta de que o espaço existia desde maio.

Conforme testemunhas ouvidas pelo órgão, alunos menores de idade iam ao local para fumar com o conhecimento e consentimento da direção da escola.

Ainda segundo o Ministério Público, as testemunhas afirmaram que a diretora justificava o ato ilegal como sendo “a única forma de manter os alunos no interior do colégio, evitando uma possível evasão escolar”.

A diretora ainda teria dito que a Secretaria Regional de Educação, com sede em São Luís de Montes Belos, teria conhecimento do “cantinho para fumantes”.

Afastamento e medida de urgência

Além do afastamento da gestora, o MP-GO pede na ACP que a conduta de liberação do “cantinho para fumantes” seja “cessada, determinando liminarmente ao Estado de Goiás e à direção do Colégio Estadual Marechal Alencar Castelo Branco que garantam ações proibitórias acerca do consumo de cigarros pelos alunos e incentivo ao tabagismo.”

O promotor do caso, Ricardo Lemos Guerra, pede ainda que, caso seja concedida a liminar e ela seja descumprida, seja aplicada multa diária e pessoal no valor de R$ 50 mil a ser revertida ao Fundo Municipal de Educação de Cachoeira de Goiás.

O que diz a Secretaria de Educação

Procurada pelo POPULAR, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) declarou que “em momento algum foi informada da criação do referido espaço, assim como também não foi acionada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) até o momento.”

A pasta afirma também que as “informações sobre esse assunto chegaram à Secretaria por meio da Imprensa, com a solicitação de nota resposta.”

“A Secretaria, já a partir deste momento, levanta todo o ocorrido para as devidas providências administrativas e legais, incluindo o afastamento imediato da gestora do Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Maria das Vitórias do Nascimento da Mata”, declarou.

Sobre a informação de que a Secretaria Regional de Educação, em São Luís de Montes Belos, tinha conhecimento do "cantinho para fumantes" na escola de Cachoeira de Goiás, a inspetora de educação Maria Denise informou que somente a coordenação da unidade poderá se manifestar oficialmente, mas adiantou que o órgão não tinha conhecimento da situação.

O POPULAR também questionou a Seduc sobre isso e aguarda retorno.

A reportagem não conseguiu contato com o colégio.

Leia também:

Aumento do consumo de cigarros na pandemia preocupa especialistas

Cartilha da Fundação do Câncer ensina como parar de fumar