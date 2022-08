Cidades MP pede indenização ao Estado para aluno autista de colégio militar que foi obrigado a cortar cabelo Para a promotoria, o caso vai contra o modelo inclusivo de educação no ensino público, o qual deve viabilizar, por meio de estratégias individuais, o acesso e permanência do aluno no sistema de ensino

Atualizada às 12h20* O Ministério Público de Goiás (MPGO) propôs uma ação de reparação por dano moral, no valor de R$ 48.800, contra o Estado de Goiás, depois que um aluno do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, que tem transtorno do espectro autista, precisou cortar o cabelo contra a sua vontade. Segundo o promotor de Justiça Daniel Naiff da F...