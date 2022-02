Cidades MP pede júri popular para sargento que matou vizinho no Rio de Janeiro Vítima, de 38 anos, foi morta por um sargento da Marinha

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) solicitou ao juízo da 5ª Vara Criminal de São Gonçalo que decline de sua competência para analisar o caso do homicídio do trabalhador Durval Teófilo Filho. A promotoria pede que o processo seja conduzido pela 4ª Vara Criminal, para que seja instalado um Tribunal do Júri. Durval, de 38 anos, foi morto a tiros pelo vi...