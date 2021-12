Cidades MP pede na Justiça a suspensão de projeto do Plano Diretor de Goiânia Ministério Público apresenta Ação Civil Pública contra Câmara Municipal e Paço, com alegação de problemas de garantia da participação popular

A promotora Alice de Almeida Freire, da 7ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), protocolizou no final da tarde desta quarta-feira (15) uma ação civil pública (ACP) pedindo a suspensão imediata do procedimento de revisão do Plano Diretor de Goiânia (PDG) na Câmara Municipal. O argumento é de que a medida possa garantir “a ampla partic...