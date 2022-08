Cidades MP pede suspensão de editais de concursos da PM por falta de vagas para pessoas com deficiência Ação do órgão pede ainda reserva para PcDs de mínimo de 5% das vagas oferecidas em cada edital

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) propôs um ação com pedido de urgência para suspender os editais de dois concursos da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Segundo o órgão, os editais atuais não atendem o previsto pela Constituição Federal para a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD). Governo do Estado declarou ainda não ter sido notificado. A ação é...