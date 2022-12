O Ministério Público de Goiás (MPGO) fez uma recomendação ao secretário municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, para que faça uma avaliação sobre o uso obrigatório de máscaras em situações de grande risco.

O documento foi publicado nesta quinta-feira (1) e orienta que o secretário determine ao órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde a realização de estudo técnico da atual situação epidemiológica da Covid-19 em Goiânia.

Segundo a recomendação, o prazo dado para que seja feita a determinação de realização do estudo é de 24 horas, mas não foi fixado prazo para conclusão do estudo.

No documento, a promotora de Justiça Marlene Nunes Freitas Bueno, titular da 87ª Promotoria de Goiânia, destaca as situações de maior risco de contaminação a serem avaliadas:

- Em locais fechados, mal ventilados e/ou com aglomeração frequente, a exemplo do transporte público, igrejas, supermercados, lojas de conveniências, agências bancárias, repartições públicas, lotéricas, instituições de ensino;

- Locais abertos quando houver aglomeração, a exemplo de pontos de ônibus, filas de atendimento de serviços públicos ou privados, ruas que funcionam como corredores comerciais e outros lugares com características semelhantes, festividades religiosas, culturais, políticas;

- Estabelecimentos de assistência à saúde, a exemplo de unidades básicas de saúde, clínicas, laboratórios, hospitais públicos e privados.

Secretário tem dois dias para responder

A promotora de Justiça Marlene Nunes Freitas Bueno deu o prazo de dois dias úteis para que o secretário, Durval Pedroso, responda ao Ministério Público se vai acatar a recomendação ou não.

A magistrada justifica a necessidade de realização do estudo por causa da alta de contaminação tanto no âmbito estadual quanto no Município de Goiânia.

"É necessária a adoção de medidas preventivas para evitar que a contaminação alcance percentuais que possam pressionar o sistema de saúde”, reforça a promotora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que irá avaliar a recomendação do Ministério Público conforme dados epidemiológicos de Vigilância em Saúde. "Será encaminhado ao MP dentro do prazo solicitado", escreveu.

Leia também:

- Máscaras voltam a ser indicadas nas escolas em Goiás

- Anvisa volta a obrigar uso de máscaras em aeroportos e aviões

- Casos de Covid dobram em uma semana e acendem alerta para uma nova onda da doença em Goiás