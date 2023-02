O Ministério Público de Goiás (MPGO) expediu uma recomendação para impedir a passagem de blocos de Carnaval e outros eventos de grande porte no Parque Vaca Braca e seu entorno. A recomendação, feita na última quarta-feira (1º), ocorreu em meio ao anúncio de uma possível passagem do bloco Carnaval dos Amigos pelo local.

No documento, a promotora de justiça Alice Freire, da 7ª Promotoria de Justiça de Goiânia, informou que já existe uma determinação judicial para proibir eventos de grande porte no local. Ela relembrou também que nas proximidades do parque existem muitas casas, clínicas médicas e hospitais.

Além disso, Freire informou que em 2019 e 2020 foram verificados danos ambientais causados na região pela passagem dos carnavalescos, como o descarte incorreto do lixo e a contaminação do lago. Como o evento foi marcado novamente para 2023, a promotora instaurou procedimento administrativo para apurar possíveis impactos ambientais.

Passagem de blocos

O evento pré-carnavalesco do Carnaval dos Amigos está marcado para o dia 11 de fevereiro, das 12h às 23h59, e pretende reunir 150 mil pessoas. A festividade será realizada na Avenida 85, mas alguns blocos participantes pretendem passar antes no Parque Vaca Brava ou no seu entorno. Para garantir que a proibição seja respeitada, Freire reforçou a necessidade de fiscalização por algumas pastas da prefeitura de Goiânia e do governo de Goiás.

A Polícia Militar (PMGO) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram citadas no documento do MPGO para fazer a fiscalização do local. A GCM também foi orientada a apoiar Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), garantindo que os fiscais do meio ambiente evitem danos ambientais e que verifiquem se a empresas que realizam o evento têm licenciamento ambiental.

No texto da promotora, a Comurg também foi chamada para a limpeza dos espaços em que os blocos devem passar e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMM) foi mencionada na sua função de fiscalizadora do trânsito, evitando transtornos na passagem dos blocos. Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) foi instruída a impedir a passagem de carros de som próxima às clínicas e hospitais.

Posicionamento do Carnaval dos Amigos

A assessoria do evento disse que não vai se posicionar oficialmente e que pretende seguir todas as recomendações do MPGO e de outros órgãos públicos.