O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou ao Comando dos Presídios Militares de Goiânia que sejam tomadas as medidas administrativas necessárias para interromper as visitas íntimas em presídios do Estado. A proibição surgiu a partir da lei que veta o encontro entre presos e pessoas de fora da cadeia, publicada em janeiro deste ano.

A proibição por meio de lei foi proposta pelo deputado Henrique Arantes (MDB), na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), em abril de 2019 e aprovada em definitivo em dezembro do ano passado. O fim das visitas íntimas era uma demanda antiga das autoridades do sistema prisional, diante das denúncias recorrentes de irregularidades e crimes cometidos durante os encontros.

O promotor de Justiça Fernando Krebs, responsável atual pela 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia, afirma que a recomendação é uma das providências determinadas em inquérito civil público instaurado pelo órgão para apurar a aplicação da lei estadual.

O promotor esclarece que, apesar de ter representado à Procuradoria-Geral da República pedindo a proposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a referida lei, “deve zelar por sua aplicação durante a vigência”.

O POPULAR entrou em contato com o Comando dos Presídios Militares solicitando um posicionamento sobre a recomendação e aguarda retorno.

Visitas íntimas

As visitas íntimas acontecem fora do alcance do monitoramento e vigilância dos servidores da unidade prisional e são regulamentadas desde 1999 por resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A OAB-GO entende que a proibição dessas visitas fere o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto do condenado como do cônjuge, além de ser “formalmente inconstitucional”.

Dessa forma, assim como a promotoria, a entidade informou que vai analisar “a questão jurídica e o contorno de ilegalidade” que envolve a lei, e que já foram iniciados “procedimentos para a tomada de providências legais cabíveis para a correção de possível inconstitucionalidade ou ilegalidade eventualmente apurada sob análise da questão tratada”.

