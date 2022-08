O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou a realização de concurso público à Câmara Municipal para adequação de seu quadro funcional. Desde o final de 2021, o MP tem investigado a desigualdade de cargos comissionados e efetivos no Legislativo municipal.

Para resolver essa desproporcionalidade, foi recomendado a deflagração de um concurso público para preenchimento dos cargos. O objetivo é reestabelecer o equilíbrio entre o número de funções comissionadas e efetivas. Além do concurso, foi sugerido um levante das necessidades pessoais da Casa, com um relatório sobre as deficiências de cada setor.

De acordo com a Promotoria de Goiânia, a lei 10.719/2021 alterou diplomas legais anteriores que tratavam da estrutura de cargos legislativos, isto é, foram acrescentados vários cargos em comissão nos Gabinetes da Câmara. Foi constatado que existem 353 servidores efetivos e 884 comissionados no órgão municipal.

Com a nova lei, cada um dos 35 vereadores pode nomear até 25 assessores parlamentares para o gabinete. O Ministério Público teme que esse número excessivo possa ainda ultrapassar o quantitativo de mil comissionados.

A tabela apresentada pela Câmara mostra que, em março, o gasto com servidores efetivos e comissionados foi de R$ 2.497.143,90 e R$ 3.950.369,45, respectivamente. A Promotoria informou que essa disparidade no número de cargos existe há pelo menos três anos.

Leia também:

Câmara de Goiânia decreta luto de 3 dias pela morte de Terezinha, mãe do vice-presidente da Casa

MP investiga atuação da Secretaria de Finanças por suposta falta de combate à sonegação