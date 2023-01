Cidades MP se manifesta a favor de anular pedido de prisão para empresário suspeito de agredir dentista Para o Ministério Público, o estado de saúde de Pedro Siqueira demanda cuidados especiais e a prisão poderia agravar a saúde física e mental dele

O Ministério Público de Goiás (MPGO) se manifestou a favor da anulação do pedido de prisão preventiva de Pedro Márcio Siqueira, empresário e ex-namorado da cirurgiã-dentista Kamilla Malaquias. No começo deste mês, ela denunciou agressões físicas e verbais que sofreu do então companheiro. O Popular tentou contato com o advogado de defesa e pai do emp...