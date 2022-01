Cidades MP vai investigar denúncias de tortura no sistema prisional de Goiás Relatos são de agressões, restrição a visitas e problemas na alimentação dos custodiados. Promotor solicitou reunião com o diretor da Diretoria de Administração Penitenciária

Denúncias de tortura, problemas com alimentação e dificuldades de acesso dos presos aos advogados e familiares estão entre os pontos que serão investigados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) dentro do sistema prisional goiano, especialmente no complexo de Aparecida de Goiânia e dos presídios de Anápolis e do Entorno do Distrito Federal. A determinação foi feita pelo ...