Cidades MPF suspeita que atos do general Heleno buscam preparar terreno para mineração em terra indígena Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), permitiu pesquisa de ouro em áreas preservadas da Amazônia

Integrantes do MPF (Ministério Público Federal) suspeitam que as autorizações do ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, para pesquisa de ouro em uma das áreas mais preservadas da Amazônia buscam preparar terreno para a mineração em terras indígenas, proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. A suspeita de procuradores da Rep...