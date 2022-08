Cidades MPGO empossa novos 43 promotores de Justiça nesta sexta (12) Nomes foram aprovados em concurso concluído em julho deste ano

O Conselho Superior do Ministério Público de Goiás (MPGO) irá empossar, nesta sexta-feira (12), 43 novos promotores de Justiça. Os nomes foram aprovados no 61º Concurso do órgão, que teve o processo de seleção concluído em julho deste ano. A sessão solene ocorre no auditório da instituição e será presidida pelo procurador-geral de Justiça Aylton Flávio Vechi. Ela es...