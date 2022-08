Cidades MPGO pede suspensão dos ônibus do Eixo Anhanguera com mais de 5 anos de operação O Ministério Público pediu a fiscalização da idade média dos ônibus em operação e a elaboração de um relatório de fiscalização

O Ministério Público de Goiás (MPGO) expediu, nesta sexta-feira (19), uma recomendação ao Governo de Goiás e a Metrobus para que suspendam o uso dos ônibus do Eixo Anhanguera com mais de cinco anos de operação. De acordo com o MP, esse período de uso é o considerado seguro para circulação de veículos de transporte público. A Promotoria solicitou que não se adquir...